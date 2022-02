Stadtwerke Geldern erneuern Leitungen : Martinistraße in Veert wird ab Montag zur Baustelle

Die Martinistraße wird zur Baustelle, Umleitungen werden ausgeschildert. Auch de Geldersche wird seibe Strecke ändern. Foto: Latzel/Latzel, Sebastian

Veert Die Stadtwerke Geldern erneuern Hausanschluss- und Hauptleitungen in Veert. Die Baumaßnahme an der Martinistraße beginnt am 14. Februar. Betroffen von der Sperrung der Martinistraße ist auch der öffentliche Nahverkehr.

Die Martinistraße wird zur Baustelle: Eine größere Baumaßnahme der Stadtwerke Geldern startet am Montag, 14. Februar, in Veert. Die Martinistraße wird dafür abschnittsweise gesperrt, Umleitungen werden ausgeschildert. Anwohner können ihre Häuser jederzeit erreichen, zu Fuß und mit dem Fahrrad bleibt der Baustellenbereich passierbar.

Der Kreis Kleve saniert in Kürze die Martinistraße (K30). Die Stadtwerke wollen diese Gelegenheit nutzen, um die Erneuerung der Hausanschlüsse und Hauptrohrleitungen der Gas- und Wasserversorgung anzugehen.

Während der geplanten Bauzeit bis Ende April wird die Martinistraße in mehreren Teilabschnitten voll gesperrt. Der erste Bauabschnitt umfasst die Hausnummern 26 – 47 (vom Kreisverkehr an der Klever Straße/ B9 bis zur Kreuzung Brigittenstraße).

Die Anwohner wurden von den Stadtwerken informiert. Während der gesamten Bauzeit ist der Anliegerverkehr gewährleistet. Auch Fußgänger sowie Radfahrer können den Baustellenbereich passieren. Für den Pkw-Verkehr sind Umleitungen eingerichtet und ausgeschildert.

Betroffen von der Sperrung der Martinistraße ist auch der öffentliche Nahverkehr. Ab Montag fährt die Stadtlinie 9 „de Geldersche“ von der Veerter Kirche aus kommend bis zur Haltestelle Martiniplatz. Danach umfährt der Bus die Baustelle über Brigitten- und Grunewaldstraße, um dann auf der Klever Straße den gewohnten Linienweg zu erreichen. Die Haltestellen „An der Kat“ und „Veert Schulstraße“ werden aufgehoben.

Mit der Durchführung der Tiefbauarbeiten ist die Firma Riemann und Apel aus Voerde beauftragt. Für Rückfragen ist Martin Demuth (Bauleitung der Stadtwerke Geldern) unter 02831 933338 erreichbar.