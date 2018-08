Martinischule Veert zum Schulstart fertig saniert

Zum Schulstart alles fertig : Stadt Geldern saniert die Veerter Martinischule

Auf dem Gelände der Realschule an der Fleuth wurden für die neue Gesamtschule 20 Container aufgestellt, in denen es für die Umbauphase Unterricht geben wird. Foto: Norbert Prümen (nop)

VEERT Klasse für Klasse arbeiteten die Handwerker sich vor. Der Aufwand in den einzelnen Räumen war hoch.

Es geht voran mit der Sanierung der Veerter Martinischule. Die Stadt Geldern meldet, dass die Grundschule nach den Ferien „mit fünf komplett überarbeiteten Klassen, renoviertem Lehrerzimmer und Verwaltungstrakt an den Start gehen kann“, so Sprecher Herbert van Stephoudt. Schulleiterin Gisela Martens hatte großes Lob für die Handwerker, den Architekten Christoph Echelmeyer und den Hochbau der Stadt Geldern übrig: „Hier wurde wirklich Hand in Hand gearbeitet, der Architekt war beinahe täglich auf der Baustelle, und auch der Kontakt mit der Fachabteilung im Rathaus hat prima funktioniert. Ich kann mich nur bei allen Beteiligten herzlich bedanken.“

Dass die verschiedenen Gewerke spätestens bis zum Ende der Sommerferien ihre umfassenden Aufträge abwickeln können, habe auch mit der Idee zu tun, eine „Pufferklasse“ zu bilden, so dass bereits im laufenden Schulbetrieb mit den Arbeiten begonnen werden konnte, heißt es. „Der Aufwand in den Klassen war schon recht hoch“, sagt Christoph Echelmeyer. „Wir mussten an allen Fenstern die Anschlüsse an Wand und Decken öffnen, um von innen und von außen die Zwischenräume trockenlegen und dämmen zu können. Sogar die Fensterbänke mussten wir abnehmen. So sind wir Klasse für Klasse vorgegangen.“



Im zweiten Bauabschnitt, der komplett in den Ferien liegt, folgen nun die Außenarbeiten. Auch hier arbeiten sich die Handwerker Fenster für Fenster vor. „Natürlich mussten die Klassen einige Male umziehen, damit wir immer einen weiteren Raum für die Arbeiter frei machen konnten, aber alle haben mitgezogen, und auch die Eltern hatten viel Verständnis“, sagt Gisela Martens. Die verwitterte Fassade wurde mit Sand bestrahlt und gründlich gereinigt. Anschließend ist eine Schutzlasur aufgebracht worden.