Nach dem Aus der Frauen-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft im Sommer 2023 in Australien hatte die 56-Jährige mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im November wurde ihr Vertrag mit dem DFB letztlich aufgelöst. „Es war, als hätte jemand den Stecker gezogen“, sagte Voss-Tecklenburg. „Es war nichts mehr da, es war nichts mehr in mir drin. Ich hatte Panikattacken. In dieser Zeit lag ich nur herum und habe geweint.“