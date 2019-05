Geldern : Martin Schulz: „Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein“

Geldern Keinen Geringeren als Willy Brandt zitierte Martin Schulz gegen Ende seiner Europa-Wahlkampfrede auf dem Marktplatz Geldern. „Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein“, rief der Sozialdemokrat aus Würselen am Donnerstag den rund 50 Zuhörern zu.

Die gute Nachbarschaft in Europa sieht Schulz mit Blick auf den aufkommenden Nationalismus in Gefahr. Die Devise „Ich zuerst“ führt für ihn zum Kampf jeder gegen jeden. „Das ist die Philosophie der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts“, sagte der ehemalige Präsident des Europäischen Parlaments. Und nicht zuletzt den jüngeren Zuhörern rief er ins Gedächtnis, was die Jahre 1900 bis 1950 brachten: Zwei Weltkriege mit Abermillionen von Toten, die abscheulichen Verbrechen des Nationalsozialismus, das Scheitern der Weimarer Republik aus Mangel an Demokraten.

Und am 70. Jahrestag der Verabschiedung des Grundgesetzes zitierte er dessen Artikel eins: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Das sei, so Schulz, der große Erfolg des Europa in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Hinter uns liege eine lange Periode von Demokratie, Sicherheit, Frieden und Freiheit. Es habe immer ein „Mehr“ gegeben, ein Mehr an Bildung, an Information, an Freizügigkeit.