Es geht um Hilfe für Schwangere in Not Kerkener folgt auf Helmut Linssen bei Bistums-Stiftung

Den Worten des Weihbischofs schloss sich Sigrun Schnieders, Vorsitzende der Stiftung, an. Sie dankte Linssen für seinen unermüdlichen Einsatz und seine hohe Fachlichkeit, die er bei der Verwaltung des Stiftungsvermögens eingebracht habe. Er gehe mit „einem weinenden und einem lachenden Auge“, erklärte Linssen bei seiner Verabschiedung im Priesterseminar Borromaeum in Münster: „Ich habe das Ziel der Stiftung immer von ganzem Herzen unterstützt, weil ich es wichtig finde, schwangeren Frauen in Not über die öffentlichen Mittel hinaus, Hilfe zu gewähren.“ Aus Sicht seines Nachfolgers, Markus Küppers, verfolgt die Stiftung ein wichtiges Ziel: „Schwangere, die in materiellen Schwierigkeiten sind, dazu ermutigen ‚Ja zum Leben‘ zu sagen – und das unabhängig von Nationalität und Konfession. Als Christen sind wir gerade hier gefordert, nicht nur ethische Maßstäbe zu setzen, sondern konkret zu helfen – in Wort und Tat. Die Mittel hierzu müssen im Wesentlichen aus dem Stiftungsvermögen erwirtschaftet werden und hierfür bringe ich als Volkswirt und Family Officer viel Erfahrung mit.“