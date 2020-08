Comedy im Waldfreibad Walbeck : Krebs macht Picknick-Spaß mit Abstand

Walbeck Markus Krebs trat im Waldfreibad Walbeck auf. Der Comedian unterhielt das Publikum mit seiner bunten Mischung aus Kneipenwitzen und Geschichten aus dem Leben. Der Auftritt war besonders: Er war das erste Open-Air-Event im Waldfreibad seit Beginn der Corona-Krise. Die Zuschauer saßen – mit Abstand – auf Decken.

Den ganzen Tag über sah es nicht wirklich gut am Himmel aus. Doch um Punkt 18 Uhr riss die dichte Wolkendecke auf und es hörte auf zu regnen. Markus Krebs zeigte sich auf der Bühne von dem Anblick überwältigt. „Das sieht richtig geil aus“, lautete sein Fazit kurz nachdem er die Bühne betrat. Auf der Wiese des Waldfreibades Walbeck waren in Corona-konformen Abständen überall Picknickdecken ausgebreitet und auch ein paar Stühle standen bereit. Für den selbsternannten „Hocker-Rocker“ sicherlich einer der ungewöhnlichsten Auftritte in diesem Jahr. Sein „Best of Programm“ zieht Krebs Dienstagabend ohne Pause voll durch. Denn er weiß, wenn man zwei Minuten lacht, verbrennt der Körper soviel Kalorien, als würde man 20 Minuten joggen. „Seitdem gehe ich immer in den Park und lache die Jogger aus“, so Krebs. Sein Humor ist eine bunte Mischung aus Kneipenwitz und Geschichten, die das Leben schrieb. Oder auch mal die bekannten Märchen der Gebrüder Grimm, im Markus-Krebs-Stil. Wo Hänsel und Gretel ohne Handy durch den Wald irren und der arme Wolf veräppelt wird. Er lässt seinem Publikum Zeit, um die Witze in sich arbeiten zu lassen und trotzdem nicht in ein „Lachloch“ zu fallen. Die Witze liegen mal unterhalb der Gürtellinie oder auch in der Kinder-Abteilung für Witze. So nach dem Motto: „Schatz, du musst Müll trennen“! Er darauf: „Ja, wie denn? Mü-ll?“ Sehr beliebt sind auch die „Kopfkino-Witze“, bei denen sich die Bilder im Kopf quasi verselbstständigt: „Herr Doktor, sie schreiben schon wieder mit dem Fieberthermometer.“ „Ja, Schwester Giesela, dann schauen sie doch mal bitte in welchem (Arsch) Patienten der Kugelschreiber steckt“.