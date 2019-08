Geldern : Marktparkhaus bald wieder geöffnet

Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern (RP) Ein Teil der Sanierung des Marktparkhauses am Südwall wird in den nächsten Tagen beendet. Dann werden die ersten Parkplätze wieder zur Verfügung stehen. Das teilte der Eigentümer mit. Die Bauarbeiten in Halle C sollen Anfang kommender Woche abgeschlossen sein.

