Vorbereitung für Studium und Beruf „Markt der Möglichkeiten“ im Berufskolleg  

An diesem Abend wird die gesamte Palette der Bildungsmöglichkeiten der Beruflichen Gymnasien in Geldern präsentiert. „Man muss schon in eine Großstadt fahren, um solch ein üppiges Angebot zu finden“, meint Guido Niermann. Gleich sechs verschiedene Profile würden in der Schulstadt Geldern angeboten. Neben den Beruflichen Gymnasien für Wirtschaft und Verwaltung, für Elektrotechnik und für Ingenieurwissenschaften am Berufskolleg Geldern bietet die Liebfrauenschule die Schwerpunkte Ernährungswissenschaft, Erziehungswissenschaft sowie Sport mit der Zusatzqualifikation zum Freizeitsportleiter an.