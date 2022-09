Aktion in Straelen : Medikamente aus Straelen für die Ukraine

Alexander Brenning, Marta Sommerkamp von der Markt-Apotheke (M.) und Vita Gazinska mit einigen der Medikamente für die Ukraine. Foto: Apotheke

Straelen Die Markt-Apotheke in Straelen spendete Arzneimittel an ein Krankenhaus. Es ist nicht die erste Hilfsaktion dieser Art in der Blumenstadt.

Hilfe brauchen in der vom Krieg heimgesuchten Ukraine auch die Mediziner. Deshalb haben die „Apotheker ohne Grenzen“ und die Markt-Apotheke Straelen eine Aktion gestartet, um die Arztpraxen und Krankenhäuser in der Ukraine zu unterstützen.

Vita Gazinska und Alexander Brenning vom ukrainischen Zahnärzteteam Brenning aus Köln schilderten im Mai die katastrophale Lage im District Clinical Hospital in Chernivtsi, wo sie selbst früher gearbeitet hatten. Sie berichteten, dass es an allem mangele und selbst die einfachsten und notwendigsten Medikamente und Materialien nicht mehr verfügbar seien. Patienten und insbesondere Kriegsverletzte konnten nicht oder nur sehr unzureichend behandelt und versorgt werden.

Wissend, dass es sich nur um einen Tropfen auf einem heißen Stein handelt, wurde damals das Krankenhaus mit einer Sachspende in Höhe von 3000 Euro (vorwiegend Medikamente und Verbandmaterial) unterstützt. Wichtig war den Helfern, dass ihre Spende „ohne Umwege“ dem Krankenhaus zugutekommt und dass keine Beteiligten zum Beispiel während der Lieferung gefährdet werden. Daher war es eine Riesenfreude, als die Spende schließlich nur zwei Tage nach der Abfahrt aus Straelen in Chernivtsi angekommen war.

Leider ist die Lage weiterhin sehr kritisch. Um das Krankenhaus umfangreicher zu unterstützen, haben die Spender sich an den Projektkoordinator Ukraine Nothilfe der „Apotheker ohne Grenzen“ gewendet. Als Unterstützung für das Engagement in Chernivtsi hat diese Organisation eine Spende in Höhe von 10.000 Euro zugesichert. Damit konnten jetzt weitere dringend benötigte Medikamente und medizinische Hilfsmittel in die Ukraine geschickt werden. Diese kamen vor einigen Tagen vor Ort unversehrt an. Der Dank gilt besonders Andras Portugal von „Apotheker ohne Grenzen“ für die fantastische Unterstützung und für das Vertrauen.