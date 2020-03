Neues Kunstwerk im Altbierdorf : Aufsicht für Malarbeiten an Issums Platz An de Pomp gesucht

Aufsicht für Malarbeiten an Issums Platz An de Pomp gesucht

Künstlerin Marion Ruthardt verschönert die Fassaden am Platz An de Pomp. Ab Montag startet sie mit der zweiten Hausfassade. Foto: Bianca Mokwa

Issum Den Ortskern vom Altbierdorf ein bisschen schöner machen, das hat sich der Heimat- und Verkehrsverein Issum vorgenommen. Der erste Schritt ist getan, die Künstlerin Marion Ruthardt verschönerte mit einem Wandgemälde die Hausfassade am Platz An de Pomp im vergangenen Jahr.

Ab Montag soll die gegenüberliegende, noch weiße Hauswand ebenfalls mit einem Gemälde versehen werden. Es werde eine typische niederrheinische Streuobstwiese und eine ländliche Szene, bei der Menschen beieinander sind, zu sehen sein, verrät der Vorsitzende des Heimat- und Verkehrsvereins Issum, Bernhard Greitemeiter. Gerade in Zeiten des Coronavirus wolle man den Menschen eine Freude bereiten. Mit der Gemeinde Issum ist die Maßnahme abgestimmt. Weil momentan das Kontaktverbot gilt, wolle man allerdings vermeiden, dass viele Menschen der Künstlerin bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Deswegen startet der Heimat- und Verkehrsverein einen Aufruf. Er bittet Ehrenamtliche stundenweise eine Aufsicht zu übernehmen, um Menschen gegebenenfalls darauf hinzuweisen, sich nicht vor dem neu entstehenden Gemälde zu versammeln. „In diesen Tagen sind wir alle von der Situation in der Coronakrise betroffen. Das ist eine außergewöhnliche Situation und bedarf unserer entschlossenen Aufmerksamkeit“, erklärt Greitemeier.

Wer an einem oder gar mehreren Tagen zwei oder mehr Stunden diese Aufgabe übernehmen kann und Aufsicht führen möchte, damit das Projekt trotz der derzeitigen Krise stattfinden kann, kann sich in eine Liste eintragen. Der Link findet sich unter https://doodle.com/poll/aipqqb4wrbmnzsai. Alternativ kann man sich per E-Mail an info@hvvissum.de melden oder telefonisch unter 02835 2775.