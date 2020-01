Walbeckerin ist auf der Nieukerker Hobby-Börse : Die Perlen-Bastlerin

Marion Dercks aus Walbeck ist seit vielen Jahren Teil der Nieukerker Hobby-Börse im Adlersaal. Sie erzählt, warum ihr das Anfertigen von Modeschmuck so viel Spaß macht und was aktuell im Trend ist.

Die Büste dient zu Präsentationszwecken wenn sie auf Ausstellungen geht, zum Beispiel demnächst in Nieukerk. Für die zehnte Nieukerker-Hobby-Börse ist sie bestens vorbereitet. „Sehr familiär, sehr gemütlich“, beschreibt sie die Atmosphäre im Adlersaal. Deswegen kommt sie immer wieder gerne dorthin. Im Gepäck hat sie immer eine große Auswahl an selbst gebasteltem Schmuck. Womit Frauen sich gerne schmücken, das weiß sie mittlerweile. „Die Damen stehen auf uni-weiße Perlenketten, die jüngere eher auf Lederbänder mit Herzen und nicht Gott-weiß-was drumherum.“ Was in diesem Frühjahr gefragt ist, weiß sie auch schon: „Bunt wird es“, sagt die Walbeckerin. Bis aber aus den einzelnen Perlen ein Schmuckstück wird, dafür sind Akribie und Kunstfertigkeit notwendig. Nur leise darf Musik im Hintergrund laufen. „Konzentration ist wichtig, wenn man Muster zählen muss“, sagt Marion Dercks. Die Perlen für das spätere Schmuckstück legt sie sich auf einem Brett zurecht. Es sei Fleißarbeit, aber eine, bei der sie entspannen könne.

Nicht nur in Nieukerk ist sie in diesem Jahr, sondern unter anderem auch bei der Landpartie in Kevelaer und der „Handmade“ in Straelen. Die Organisation der Hobbykünstler-Ausstellung hat sie im vergangenen Jahr erstmals in Eigenregie durchgeführt und von Maria Bartsch übernommen. Da Marion Dercks bei der Volksbank arbeitet, passt es ganz gut, dass es in deren Räumen stattfindet. In diesem Jahr ist die „Handmade“ am 3. und 4. Oktober.