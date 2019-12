Goldhochzeit in Aldekerk : Goldpaar lernte sich beim Tanken in Aldekerk kennen

ALDEKERK Maria und Heinz-Hugo Genings sind seit 50 Jahren verheiratet. Das wurde gefeiert.

Kennengelernt hat sich das Paar recht ungewöhnlich: beim Tanken an der Tankstelle in Aldekerk. Das Paar hat zwei Söhne und drei Enkel. Heinz Hugo Genings war 17 Jahre Betriebsleiter und danach beim Veterinäramt in Kleve als Angestellter im Einsatz. Er ist seit 65 Jahren Brieftaubenliebhaber und geht seit 38 Jahren mit Hund und Jagdhorn zur Jagd. Vor allem in der Eifel, dem Hunsrück und in Thüringen. Seine Frau arbeitete 15 Jahre im Magdalenenheim.