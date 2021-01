Die Frauen-Kolumne : Glücklich im Lockdown? Ja sicher!

Kreis Kleve Seit dem erneuten Lockdown sind alle nur noch genervt. Unsere Kolumnisten Maria Peeters berichtet von Glücksmomenten in der Corona-Zeit.

Aber irgendwann fiel mir auf, dass Frauen in Gesprächen in unserer Beratungsstelle oder neuerdings auch oft am Telefon auch von schönen Momenten berichteten. Drei Beispiele möchte ich mit Ihnen teilen.

1. „Es stimmt, wir konnten als Paar fast gar nicht mehr Essen gehen, etwas, das wir vor Corona ein- bis zweimal die Woche gemacht hatten. Mein Mann entdeckte, dass er auch für uns und nicht nur für Gäste wie sonst mal was Schönes auf den Tisch zaubern wollte. Wir haben einen guten Wein dazu gekauft, Kerzen auf den Tisch gestellt und uns was Schönes angezogen. Das war besser als jedes Restaurant, wir waren beide ganz beglückt.“

2. „Mein Sohn ist sechs und kommt nicht gut mit dem Homeschooling klar. Er braucht seine Freunde und erkundet täglich einen etwas größeren Bereich unserer näheren Umgebung zusammen mit einem Freund. Abends im Bett konnte er nicht aufhören, davon zu berichten – er hatte so viel erlebt, gesehen, sich getraut. Und ich wollte anfangs nur zurück ins Wohnzimmer, meiner täglichen Routine folgen und brauchte einen Moment der Überwindung, ihm wirklich zuzuhören. Erst da spürte ich seine Freude und verstand, was für wichtige Erfahrungen der kleine Kerl gerade machte – richtig klug. Er erkundet die Welt, da, wo sie gerade erreichbar ist. Ich mochte ihn am nächsten Tag gar nicht mehr drängen, seine Hausaufgaben zu machen. Er hatte mich darauf aufmerksam gemacht, was wirklich wichtig ist.“