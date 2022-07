Beratung für Frauen : 20 Jahre „Impulse“ am Ostwall

Maria Peeters (r.) bedankte sich kurz vor ihrem Ruhestand bei Friederike Richter mit einer Fotografie für die 20-jährige Gastfreundschaft. Foto: Klatt

Geldern Maria Peeters hört nach 20 Jahren bei der Frauenberatungsstelle „Impuls“ in Geldern auf und geht in den Ruhestand. Das nutzte sie, um sich bei der Anwaltskanzlei Verhoeven & Partner für die lange Gastfreundschaft zu bedanken.

Maria Peeters strahlt. Vorfreude und Dankbarkeit lassen sie lächeln. Die 65-Jährige freut sich darauf, dass nach gut 20 Jahren bei der Frauenberatungsstelle „Impuls“ am 1. August ihr Ruhestand beginnt. Und sie ist dankbar dafür, dass sie in einem Raum der Anwaltskanzlei Verhoeven & Partner am Ostwall in Geldern zwei Jahrzehnte lang Frauen aus dem Südkreis mit Rat und Tat zur Seite stehen konnte. Anlass genug für sie, um ihre Verbundenheit mit der Kanzlei zum Ausdruck zu bringen und Bilanz zu ziehen.

Eine großformatige Fotografie überreichte Maria Peeters als Geschenk an Rechtsanwältin Friederike Richter. Die Juristin war vor 20 Jahren im Frauenhaus Kleve tätig und erfuhr von Maria Peeters, dass „Impuls“ auf Raumsuche im Südkreis war. „Kommen Sie doch zu uns“, habe sie angeboten. Zunächst führte Maria Peeters ab September 2002 ihre Beratungen in einem Raum in der ersten Etage der Kanzlei durch, mittlerweile ist sie dort im Dachgeschoss zu finden.

Info Der Hauptsitz ist in Goch Was Frauenberatungsstelle „Impuls“, Frauen helfen Frauen Wo Voßstraße 28, Goch Telefon 02823 419171 E-Mail info@fb-impuls.de www.fb-impuls.de

Frauen und Mädchen ab 16 müssen seit 20 Jahren nicht mehr beispielsweise von Straelen, Wachtendonk und Kerken zum „Impuls“-Hauptsitz nach Goch fahren. „Meine Hauptstadt als Beraterin war Geldern“, blickt Maria Peeters zurück. Am Ostwall übernahm sie die psycho-soziale Beratung mit den Schwerpunkten häusliche und sexualisierte Gewalt, Ess-Störungen, Beziehungen sowie die Beratung bei Trauma und Prävention.

Eine wichtige Rolle spielte Friederike Richter für „Impuls“ in wirtschaftlicher Hinsicht. Für die Gründung einer Frauenberatungsstelle in Trägerschaft des Vereins „Frauen helfen Frauen“ mussten Landesmittel zur Basisfinanzierung beantragt werden. Eine Voraussetzung dafür waren zwei Anwältinnen, die als Juristinnen im Hintergrund der Beratungsstelle für Fragen zur Verfügung stehen. Das war und ist eben Friederike Richter für den Südkreis, die sich bereits seit 1999 für Frauen in schwierigen Lebenslagen engagiert, während Heike Kupfer den Nordkreis abdeckt.

Einiges habe sich in den vergangenen 20 Jahren für die Frauen zum Vorteil verändert, meinen Maria Peeters und Friederike Richter. Die Frau von „Impuls“ verweist unter anderem auf das neue Gewalt-Schutzgesetz von 2002. „Wir als Fachberatungsstelle werden jetzt bei Fällen von häuslicher Gewalt von der Polizei direkt mit ins Boot geholt“, sagt sie. Bei sexualisierter Gewalt gebe es nicht so viele Fälle, hier gehe es bei der Beratung vor allem um Prävention, zum Beispiel durch Informationen über K.O.-Tropfen. Neue Themen sind in jüngster Zeit hinzugekommen. Etwa Vorbilder in (sozialen) Medien, die den Leistungsdruck erhöhen und so unter anderem Ess-Störungen verursachen. „Hier müssen die Frauen mehr Eigensinn entwickeln“, weiß Maria Peeters.

Es habe ein Umdenken eingesetzt, so die Erfahrung von Friederike Richter. Die Rechtsanwältin verweist auch darauf, dass mittlerweile in Netzwerk aus Frauenberatungsstelle, Opferschutz, Weißer Ring, Jugendamt und Drogenhilfe bestehe. Maria Peeters: „Die Leute kommen zu uns mit Dingen, wo sie sich früher nicht haben beraten lassen. Sie kommen, bevor etwas anbrennt.“