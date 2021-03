Ostern in Maria Magdalena zu Corona-Zeiten : Viele Messen zu Ostern nur mit Anmeldung

In der katholischen Kirchengemeinde St. Maria Magdalena Geldern müssen sich Besucher in diesem Jahr für die Osternachtfeiern und die Gottesdienste am Ostersonntag anmelden. Foto: Martin van der Pütten

Geldern Für die Gottesdienste in der Osternacht und am Ostermontag müssen sich Besucher in den acht Kirchen der großen Gelderner Pfarrgemeinde Plätze reservieren. Die Palmweihe findet unter freien Himmel statt.

Die Pandemie wirkt sich auch auf die Gottesdienstordnung der katholischen Kirchengemeinde St. Maria Magdalena Geldern an Ostern aus. Laut Corona-Schutzverordnung müssen sich Besucher für Gottesdienste, die sehr stark besucht werden könnten, anmelden. Weil das in der Gemeinde erfahrungsgemäß bei den Osternachtfeiern und bei den Gottesdiensten am Ostersonntag der Fall ist, hat der Corona-Planungsstab entschieden, dass für diese Gottesdienste eine Anmeldung notwendig ist. Vor und nach den Gottesdiensten am fünften Fastensonntag (20. und 21. März) und am Palmsonntag (27. und 28. März) können sich Besucher, die mitfeiern möchten, darum beim Ordnungsdienst in der jeweiligen Kirche anmelden. Alle andere Gottesdienste können wie gewohnt ohne Anmeldung mitgefeiert werden. Eine Übersicht über alle Gottesdienste an den Kar- und Ostertagen.