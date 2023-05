Kirmes in Vernum Maria Maas trägt die Festkette

Gründe für die Entscheidung lieferte die Laudatio genug. Einer davon: das große Engagement und der Einsatz von Maria Maas für Vereine und die Gemeinschaft. Geboren in Nieukerk und aufgewachsen in Poelyck, unterstützte sie schon als Schülerin in Hartefeld die Clemensschwestern und lernte dabei Häkeln und Stricken. Nach einigen Jahren in Lüllingen zog es Maria, die den Beruf der Hauswirtschafterin erlernt hatte, 1979 nach Vernum auf den Bauernhof Maas. Ihre Heirat mit Willi Maas und die sechs gemeinsamen Kinder machten ihr Glück perfekt. „Ihr großes Anliegen“, so Blomberg, „waren immer schon die Pfadfinder. Nach wie vor ist sie als Truppleiterin aktiv und fährt immer gern ins Lager. Aber auch für andere Vereine, auch für unsere Bruderschaft, hat sie immer ein offenes Ohr. Ihr Rat, ihre guten Ideen und ihre Hilfe werden sehr geschätzt. Sie hat die Festkette wirklich verdient,“ betonte Blomberg.