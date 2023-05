Startklar für die Sommerkirmes Marcel Kohse schießt den Vogel ab

Am Himmelfahrtstag endete die Regentschaft des Hofstaates von 2019. Ein letztes Mal wurden der scheidende König Andy Tissen und seine Minister Thomas Tissen und Sven Janssen von der Bruderschaft abgeholt und mit dem Fahnenschwenken geehrt. Anschließend zogen die Schützen in Begleitung des Trommlercorps‘ Sevelen zur Schießanlage am Koetherdyck. Dort fand das Vogelschießen der St.-Antonius-St.-Hubertus- Bruderschaft Sevelen 1453 statt, um den neuen König für die Sommerkirmes zu ermitteln.