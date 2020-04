Geldern : Brandstifter an Polizeiwache

In der Hofzufahrt zur Gelderner Polizeiwache geschah die Tat. Foto: Zehrfeld

Geldern Ein 53-jähriger Mann hat am Mittwoch in den Morgenstunden in der Hofzufahrt der Polizeiwache Geldern am Nierspark eine brennbare Flüssigkeit entzündet. Dabei wurde er von Polizeibeamten beobachtet und festgenommen.

