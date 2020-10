Verkehrsdelikt : Männer in aufgemotztem Auto gestoppt

Issum/Straelen Die Spritztour eines 26-Jährigen aus Issum stoppten am Sonntag gegen 16.10 Uhr Polizeibeamte der Wache Geldern auf der Hubertusstraße in Strae­len.

Wie die Polizei am Donnerstag meldete, war der junge Mann mit einem auffälligen Mazda RX-8 unterwegs, mit im Wagen saß der 22-jährige Halter des Autos. Neben der exzentrischen Farbe stachen den Beamten viele Veränderungen an dem Auto ins Auge: Die Heck- und Frontstoßstange sowie die Seitenschweller waren nicht im Originalzustand, auch am Fahrwerk waren offensichtlich Umbauten vorgenommen worden. In Verbindung mit den Änderungen an der Rad-/ Reifenkombination hatte dies unter anderem zur Folge, dass der Abstand zum Asphalt an der Front nur noch bei knappen zwei bis drei Zentimetern lag. Darüber hinaus fehlten die vorderen Blinkergläser. Die Lautstärke des Mazda ließ zudem darauf schließen, dass die Auspuffanlage ebenfalls verändert wurde.