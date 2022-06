Kriminalität m Gelderland : Prozess: Guineer stach in Asylunterkunft auf Bekannten ein

Am Landgericht Kleve wurde eine Messerattacke in Straelen verhandelt. Foto: Eirik Sedlmair

Kleve/Straelen Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 29-jährige Angeklagte aufgrund einer Psychose nur eingeschränkt schuldfähig gewesen ist.

Ein 29-jähriger Guineer muss sich seit Mittwoch wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht Kleve verantworten. Er soll am 16. November 2021 in und vor einer Asylunterkunft am Straelener Berghsweg mit einem Messer auf einen 23-jährigen Landsmann eingestochen haben.

Das Opfer erlitt zahlreiche, darunter potenziell lebensbedrohliche Verletzungen. Ein Spaziergänger hatte die Auseinandersetzung mitbekommen. Er konnte das Opfer, das zu Beginn des Angriffs auf seinem Bett gelegen hatte, wegschaffen. Einen „schrillen Schmerzensschrei“ habe er zunächst vernommen, so der 40-jährige Zeuge. Dann sah er zwei Personen vor einer Hecke, die ineinander verschlungen waren. Der Verletzte sei dann auf ihn zugekommen und habe „Rescue me, he wants to kill me“ („Rette mich, er will mich töten“) gesagt. „Ich habe in meinem Leben noch nie so viel Blut gesehen. Ich stützte ihn. Als wir wegliefen, mussten wir immer wieder Pause machen, weil er so schwach war“, so der Zeuge.

Der Angeklagte räumte den Angriff auf seinen Bekannten vor Gericht ein. Das spätere Opfer, bei dem der Angeklagte eigentlich übernachten wollte, habe ihn immer wieder provoziert und ein Messer getragen. „Nach den Provokationen habe ich befürchtet, dass er mich in der Nacht angreifen würde“, sagte der Angeklagte.

Das Opfer war am Mittwoch als Zeuge geladen, erschien jedoch nicht. Der Vorsitzende der ersten großen Strafkammer bat daher die Polizei, den Mann in Straelen ausfindig zu machen – doch der war nirgends zu finden. Die Kammer setzte deswegen einen zweiten Verhandlungstermin an.

Der Angeklagte schilderte am Mittwoch, dass er vor vier Jahren nach Deutschland gekommen sei. Mit einem Boot sei er über das Meer gekommen und dann über Italien und Österreich eingereist. Sein Asylantrag sei abgelehnt worden, er habe aber Berufung eingelegt.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Schuldfähigkeit des Angeklagten zur Tatzeit zumindest erheblich eingeschränkt gewesen ist. Sollte das Gericht zu derselben Einschätzung kommen, kann sie unter bestimmten Voraussetzungen die unbefristete Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus anordnen – auch dann, wenn der 29-Jährige wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen wird.