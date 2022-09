SPD Straelen dankt Renate Kuckla : Manfred Nöhles wird Ratsmitglied

Straelen Der Straelener folgt auf Renate Kuckla. SPD-Fraktion dankte ihr für 13 Jahre Arbeit. Es wird Veränderungen in den Ausschüssen geben.

Renate Kuckla habe mit viel Engagement das Ehrenamt ausgeführt und zahlreiche Initiativen auf den Weg gebracht, mit denen Verbesserungen insbesondere in ihrem Wahlbezirk in Kastanienburg auf den Weg gebracht wurden. Weber: „Zuletzt war es die Beleuchtung für Schulkinder an Haltestellen im Außenbereich, die es in den Haushalt der Stadt und zu ersten Umsetzungen geschafft hat“. Weber hob darüber hinaus ihren Einsatz für einen besseren Nahverkehr im ländlichen Bereich hervor: „Dicke Bretter bohren, das kannst Du!“. Gleichzeitig bedauerte er, dass Renate Kuckla dieses aufreibende Ehrenamt aus zeitlichen Gründen jetzt zurückgibt.