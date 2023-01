Straelen Endspurt im Malwettbewerb um „Die Schöne und das Biest“

Kinder, die noch am Wettbewerb teilnehmen möchten und im Alter zwischen drei bis zwölf Jahren Jahren sind, sollten eine der Vorstellungen in Straelen besucht haben. Ob allein oder als Gruppenarbeit, alle Kinder können ihre selbst gemalten Bilder im Format DIN A3 oder DIN A4 noch bis zum 27. Januar (es gilt der Poststempel) an den Kulturring Straelen, Geschäftsstelle Rathausstr. 1 in 47638 Straelen schicken. Dabei sollte niemand vergessen, seine Anschrift und seinen Namen sowie sein Alter hinten auf dem Bild zu vermerken. Insgesamt gibt es Preise im Gesamtwert von 1150 Euro für die Klassenkasse oder die Kindergartengruppe zu gewinnen, die sich in fünf Gewinngruppen unterteilen: Gruppe A: Kindergärten/Förderschulen: 1. Preis 120 €; 2. Preis 60 €; 3. Preis: 30 €; Gruppe B: 1. Schuljahr: 1. Preis 120 €; 2. Preis 60 €; 3. Preis: 30 € und Gruppe C: 2. Schuljahr: 1. Preis 120 €; 2. Preis 60 €; 3. Preis: 30 €. Die Gruppe D: 3. Schuljahr: 1. Preis 120 €; 2. Preis 60 €; 3. Preis: 30 €; Gruppe E: 4.-6. Schuljahr: 1. Preis 120 €; 2. Preis 60 €; 3. Preis: 30 € . Außerdem gibt es wieder einen Sonderpreisgeld in Höhe von 100 Euro für eine besonders kreative Umsetzung des Märchenthemas. Alle Gewinner werden wieder von einer Jury ermittelt. Mitglieder der Jury in diesem Jahr sind: Irmgard Paeßens, Beate Klein, Andrea Kempkens, Corinna Lenzen, Joachim Geelen, Sebastian Keuck, Christa Voigt und Tanja Kamphuis.