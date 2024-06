Olé-Party mit Mickie-Krause und Co. Mallorca-Stimmung im Waldfreibad Walbeck

Mit der Olé-Party wurden Musik und Künstler von der Party-Insel zum Waldfreibad Walbeck gebracht. Das Konzept kam an. Mehr als 6000 feierten mit. Die Songs von Mickie Krause, Oli P., Mia Julia, Anna-Maria Zimmermann, Norman Langen und weiteren Künstlern konnten die meisten auswendig mitsingen. Zehn Stunden Party wurden geboten. Der Termin für das kommende Jahr: 23. August. Benedikt May vom Waldfreibad Walbeck schrieb nach der Veranstaltung begeistert: „Hat sich so unfassbar nach ,Zuhause‘ angefühlt. Willkommen daheim Olé-Party. Wir sehen uns wieder.“ Sonntag ging es direkt weiter mit dem Konzert der Rammstein-Tribute-Band Völkerball. Foto: Prümen/Text: bimo