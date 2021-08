Nur ein Kater wieder aufgetaucht : Die verschwundenen Katzen von Wankum

Sir Blue wurde nach 13 Monaten in Kamp-Lintfort gefunden. Er gehört zu zehn Katzen, die aus Wankum verschwanden. Nun ist er in doppelter Ausführung wieder aufgetaucht. Foto: Norbert Prümen

Wankum Nach 13 Monaten wurde Maine-Coon-Kater Sir Blue in Kamp-Lintfort gefunden. Die Besitzer wohnen in Wankum. Innerhalb eines halben Jahres verschwanden zehn Stubentiger aus einem Wohngebiet. An Zufall glaubt dort niemand.