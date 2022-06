Besuch der Kölner-Kevelaer-Bruderschaft : Auf dem Weg nach Kevelaer Andacht am Heiligenhäuschen

Veert Seit 350 Jahren pilgern die Mitglieder der Kölner Kevelaer-Bruderschaft jedes Jahr von Köln in die Marienstadt, um am Bild der Mutter Gottes zu beten.

Seit 1686, also seit mittlerweile 336 Jahren, steht es am Heideweg in Geldern-Veert an der B9 in Richtung Kevelaer: das Heiligenhäuschen der Kölner-Kevelaer-Bruderschaft. Noch länger, nämlich seit 350 Jahren, pilgern die Mitglieder der Bruderschaft jedes Jahr in einer Wallfahrt von Köln nach Kevelaer, um am Bild der Mutter Gottes zu beten. Ein besonderes Jubiläum, das nun vor Ort mit einer Maiandacht gebührend gewürdigt wurde.