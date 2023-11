Gedenken an jüdische Opfer Mahnwache in Geldern zur Pogromnacht

Seit vielen Jahren findet in Geldern am 9. November eine Mahnwache statt, um den vielen Millionen Menschen zu gedenken, die unter der Herrschaft der Nationalsozialisten ihr Leben verloren haben. „Wir versammeln uns aber auch“, so Hommes, „um deutlich zu artikulieren, dass jetzt und in Zukunft in unserer pluralistischen Gesellschaft kein Platz für Antisemitismus ist. Dass Jüdinnen und Juden in Deutschland mit Blick auf die steigende Anzahl antisemitischer Straftaten wieder Angst haben müssen, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen, ist mehr als traurig und mit unserer Verfassung an keiner Stelle vereinbar. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. So steht es im Grundgesetz und genau so ist es auch gemeint.“