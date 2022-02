Marktplatz in Geldern am Freitagabend : Mahnwache für die Ukraine

Etwa 100 Menschen haben am Freitagabend an der Mahnwache auf dem Gelderner Markt teilgenommen. Foto: Norbert Prümen

Geldern Am Markt in Geldern versammelten sich schätzungsweise an die 100 Menschen, um ihre Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Organisiert wurde die Veranstaltung von Jugendorganisationen der großen Parteien im Kreis Kleve.

„Ich schäme mich, die russische Sprache zu sprechen“, sagt Eduard Tokar. Tokar ist in Donezk aufgewachsen, der Stadt, die schon vor acht Jahren von Russland angriffen worden ist. Jetzt steht er in Geldern auf dem Marktplatz, hält ein Mikrofon in der Hand, hat eine Ukraine-Mütze auf dem Kopf und Tränen in den Augen. Er wohne in Kamp-Lintfort, erzählte er. Und habe im Internet davon erfahren, dass in Geldern eine Mahnwache abgehalten wird, um Solidarität mit der Ukraine zu zeigen.

Organisiert wurde diese Mahnwache von den Jugendorganisationen der Grünen (Grüne Jugend), der SPD (Jusos), der CDU (Junge Union) und der FDP (Junge Liberale) im Kreis Kleve. Zuvor hatten die Veranstalter mit etwa 50 Teilnehmern gerechnet. Jetzt steht ein Pulk von schätzungsweise 100 Menschen auf dem Markt in Geldern. Menschen aller Altersklassen, Kinder, Rentner, Jugendliche. Manche haben Schilder gebastelt, manche eine Ukraine-Fahne mitgebracht.

Bevor Eduard Tokar ans Mikrofon tritt, sprechen die Jungpolitiker. „Mir fehlen die Worte für das, was passiert ist und weiterhin passiert“, sagte Marek Tietjen, Vorsitzender der Jusos des Kreises Kleve. „Wir werden Russland nicht aufhalten können, vor allem nicht aus Geldern heraus. Aber es ist wichtig, dass wir hier stehen und unsere Solidarität zeigen“, ergänzte er.

Roman Straub von der FDP sagte in seiner Rede, er sei von einigen Leuten gefragt worden, was diese Mahnwache denn bringe. Warum es von Geldern aus Solidarität mit der Ukraine geben müsse. „Es ist immer besser, etwas zu tun, als zu Hause zu sitzen“, sagte Straub. In Ländern wie Russland oder auch in Belarus würden Menschen, die ihre Meinung sagen, die demonstrieren gehen, ins Gefängnis gesteckt, zum Teil umgebracht. „Es ist ein Privileg, dass das bei uns nicht so ist“, so Straub.

Dann trat Osama Rahhal ans Mikrofon. Er kam vor sechs Jahren als syrischer Geflüchteter nach Deutschland. Er kenne den Krieg, sagte er. Er wisse, wie es ist, wenn Russland angreift. „Es ist eine Granate in unser Haus in Syrien geflogen. Mein Vater ist dabei gestorben. Wir haben dasselbe Leid erlebt, was die Ukraine gerade erlebt. Ich hoffe, dass die Welt die Ukraine nicht im Stich lässt, wie sie Syrien im Stich gelassen hat.“