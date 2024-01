Protestaktionen der Bauern gehen weiter Landwirte treffen sich am Freitag an der B 9 in Geldern am Mahnfeuer

Mit Blick auf die in der kommenden Woche anstehenden Entscheidungen zum Agrardiesel in Bundestag und Bundesrat sagt Michael Wolters von der Kreisbauernschaft Geldern: „Der Protest muss weitergehen.“ Zwar habe es mit der Rücknahme der Streichung der Kfz-Steuerbefreiung eine erste Bewegung gegeben, so der stellvertretende Kreisvorsitzende der Kreisbauernschaft Geldern, doch reiche dies für die Betriebe nicht aus. Neben dem dauerhaften Abbau der Steuerbegünstigung für Agrardiesel in Höhe von rund 450 Millionen Euro müssen die Landwirte nach Regierungsangaben in diesem Jahr bereits rund 247 Millionen Euro an Kosten für den steigenden CO 2 -Preis tragen. Für 2025 wird die Summe des CO 2 -Preises beim Agrardiesel bereits auf 302 Millionen Euro geschätzt. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es noch 164 Millionen Euro.