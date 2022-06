„Nacht der Gaukler“ in Kapellen : Ein Zelt voll magischer Momente

Die Rancho Acapulco von Hajo und Conny Bier wurde offziell als magischer Ort ausgezeichnet. Foto: Martin Borchers

Kapellen Bei der „Nacht der Gaukler“ auf der Rancho Acapulco in Kapellen gaben sich die Zauberer die Klinke in die Hand. Einer der Höhepunkte war der Auftritt von Jaana Felicitas und ihre Eiszapfen-Nummer.

Von Anke Kirking

Alle zwei Jahre wird in Kapellen gezaubert. Diesmal musste das Publikum wegen der Corona-Pandemie allerdings etwas länger auf die „Nacht der Gaukler“ warten. Dabei ist es nicht wie in Las Vegas: große Bühne, Lasershow und Feuersbrunst. Vielmehr sind es die kleinen, aber feinen Details, die die Veranstaltung zu einem ausgezeichneten Fest machen.

Schon auf dem Platz vor dem Zirkuszelt präsentieren einige Zauberer mitten im Getümmel ihre Künste. Obwohl man ihnen direkt auf die Finger schauen kann, bleiben ihre Tricks ein Rätsel. Da wandern Kronkorken von der einen Hand zur anderen, und das Auge kann nicht erkennen, wie es funktioniert. Da wird ein Tuch vor eine Stange gehalten, und in der nächsten Sekunde ist es dahinter.

Blick aus der Vogelperspektive auf das zauberhafte Zirkuszelt in Kapellen. Foto: Martin Borchers

Der diesjährige Moderator verströmte dann doch einen Hauch von Showbusiness. Thomas Fröschle, genannt „Topas“, hat schon viele Auszeichnungen erhalten, darunter den „Goldenen Zauberstab“, den er von Prinzessin Stephanie von Monaco höchstpersönlich überreicht bekam. Seine liebenswerte Art verbreitete eine Atmosphäre, die die Zuschauer die Hitze im Zelt vergessen ließ und sie vom Staunen zum Lachen brachte.

Ordentlich verdreht wurden auf kunstvolle Weise nicht nur Ballons. Tobi Twist ist auch Zaberer. Und so zauberte er einen normalen Ballon auf eine Größe, dass er komplett hineinpasste. Und als wäre das noch nicht erstaunlich genug, ließ er die Kinder vorher auf Zettel schreiben, welche Superhelden sie toll finden. Ein Kind zog einen der Zettel aus der Masse, durfte den Helden aber noch nicht verraten. Anschließend steckte Tobi Twist alle Zettel zurück in den Riesenballon und stieg hinterher. Nicht nur, dass er den einen Zettel wiedergefunden hat, er verwandelte sich auch noch in Spiderman.

Mit Jaana Felicitas stand eine Künstlerin auf der Bühne, bei der dem Publikum reihenweise die Münder offen stehen blieben. So unglaublich war es, was sie zu sehen bekamen. Bei mindestens 38 Grad erschienen plötzlich Eiszapfen an einer Tischkante. Jaana Felicitas zog sie aus allen möglichen Ecken und scheinbar auch aus der Luft.

Mit Monsieur Brezelberger kehrte ein Sakko auf die Bühne zurück, das man zuvor schon an Stefan Pütz gesehen hatte: zweimal vollgeschwitzt und nur einmal gewaschen. Brezelberger hatte jedoch nicht nur ein Herz für die Umwelt, sondern machte mit seinem Dialekt auch das Publikum ganz wuschig. So ging es beispielsweise um „Schäschtelschen“ und „Kärtschen“, die zwischen drei Personen aus dem Publikum hin und her getauscht werden sollten, um am Ende doch wieder zu den Gegenständen zu passen. Apropos Gegenstände: Bei Nikolai Striebel flogen Papierflieger durch die Luft. Das kann doch jedes Kind? Von wegen, bei Striebel blieben sie plötzlich in der Luft stehen. Manche rieselten auch als Papierschnipsel zu Boden, da sie sich wie von Zauberhand selbst in der Luft zerstörten.

Der „laufende Pullunder“ gehört bei der Nacht der Gaukler schon zum Inventar. Zauberer Schmitz-Backes brachte nicht nur seinen rheinischen Humor mit, sondern auch seine Tochter, die nicht nur freche Sprüche zum Besten gab, sondern auch eine richtig gute Bauchredner-Nummer aufführte. Ein weiteres Vater-Tochter-Gespann bildeten Stefan Pütz und Francesca Pützinova. Das Besondere: Die Tochter konnte mit verbundenen Augen Gegenstände erraten.