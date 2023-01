Städtisches Gymnasium Straelen Märchendiplom am Gymnasium Straelen

Dafür haben die Schülerinnen und Schüler begeistert zu unterschiedlichen Teilthemen gebastelt, gemalt und Texte geschrieben. Zieht man beispielsweise am Zungenmaul eines Papierfroschs erfährt man dort, was besonders an Tieren in Märchen ist und ob sie gut oder böse sind. Klappt man das Kleeblatt auf, enthält es das eigene Lieblingsmärchen, mit einer Begründung, warum es genau dieses ist. Eine Schülerin schreibt, dass ihre Großmutter ihr immer Hänsel und Gretel vorgelesen habe und sie damit schöne Erinnerungen ihrer Kindheit verbinde. Auch das selbst geschriebene, fantasievolle Minimärchen in Form eines kleinen Buches tritt in Erscheinung, wenn man den DIN A3 großen Lapbook-Umschlag, der märchenhaft wie Schloss, Turm oder Mühle gestaltet ist, aufklappt. Gleichzeitig fallen einem die Eigenschaften von Märchenfiguren entgegen. Kommt man mit dem Zauberkessel in Berührung, erscheinen kleinen Bilder, anhand derer die Schüler überlegen müssen, was daran magisch ist oder welche magischen Kräfte es enthält.