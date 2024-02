Männergesangsverein gestaltet Jeckenmesse „Helau“ statt „Amen“ in St. Dionysius Nieukerk

Unter dem Motto „Mit Gott ist gut Lachen“ wurde in der Kirche St. Dionysius in Nieukerk wieder eine Jeckenmesse gefeiert. Zu Beginn zog Pastor Albert Lüken mit den Messdienern und 25 Sängern des Nieukerker Männergesangvereins sowie einer Abordnung des Karnevalzugvereins vom Turmeingang in die Kirche ein.