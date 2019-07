Gemütlichkeit in Straelen : Zwei Tage lang Waldfest auf Boekholt

Gemütlichkeit in Straelen

Straelen Das 96. Waldfest des Männerchors „Waldeslust“ steht an. Es findet am Samstag und Sonntag, 3. und 4. August, statt. Erneut werden die Sänger bei der Vorbereitung und Durchführung von der St.-Viktor-Bruderschaft unterstützt.

Nach Rücksprache angesichts der momentanen Wetterlage mit Feuerwehr, Ordnungsamt und Waldbesitzer Familie Frankewitz findet das Waldfest auf den Wiesen der Familie Berghs-Trienekens statt, so wie bereits im vergangenen Jahr.

Das Organisations-Team hat sich einiges einfallen lassen, damit sich die Besucher wohl fühlen. Los geht es am Samstag, 3. August, um 20 Uhr. Bei guter Musik vom DJ Lax, gegrillten Steaks, kühlem Bier und einer Longdrinkbar ist laut Veranstalter für jeden was dabei. Für das gewisse Etwas hat man ein Bullenreiten arrangiert, dieses soll für Action und gute Laune sorgen. In der Zeit von 20 bis 21 Uhr gibt es eine Happy Hour mit Getränken zum halben Preis.