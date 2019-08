Geselligkeit in Straelen : Straelens Waldfest wurde ein Wiesenfest

Straelens Blumenmädchen Carolin Canders verteilte Blumen unter den Besuchern des Waldfestes. Die wurden am ganzen Wochenende gut unterhalten. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Der Männerchor „Waldeslust“ und die St.-Viktor-Bruderschaft unterhielten ihre Gäste am Wochenende auf Boekholt.

Von Sabine Hannemann

Das Wetter spielte am Wochenende mit und machte das traditionsreiche Waldfest vom Männerchor „Waldeslust“ Straelen zum sommerlichen Erlebnis. Wie im vergangenen Jahr fand wegen der akuten Waldbrandgefahr das beliebte Fest in seiner 96. Ausgabe auf der Wiese der Familie Ingrid und Gerd Berghs-Trienekens statt und nicht wie all die Jahre zuvor im Buchenwald der Familie Frankewitz. Aus dem Waldfest im Buchenwald wurde somit ein Wiesenfest unter freiem Himmel.

Zwei große Fallschirme sorgten für den nötigen Schatten am Sonntag. „Die Jugend hat am Samstag gut gefeiert. Die Tanzfläche wurde gar nicht mehr leer“, erzählt Matthias Thissen vom „Waldeslust“-Vorstand. Sozusagen ein gelungener Auftakt, dem am Sonntag das beliebte Familienfest folgte. Unter Jagdhornklängen des Bläsercorps’ Geldern-Issum startete am Nachmittag das Fest bei Kaffee und Kuchen. Der Männerchor steuerte unter Leitung von Johannes Jüschke einen kleinen musikalischen Part bei. Der Harmonika-Club Wachtendonk sorgte im Nachgang mit traditionellen Melodien für Unterhaltung.

Info Mitmachen beim Chor „Waldeslust“ Wer Männerchor „Waldeslust“ Straelen Gründungsjahr 1922 1. Vorsitzender Josef Janssen 2. Vorsitzender Matthias Thekook Dirigent Johannes Jüschke 1. Kassierer Paul Ebbertz 1. Schriftführer Norbert Dauben Proben Montags ab 20 Uhr im Vereinslokal „Vendelse Poort“

„Bei uns können die Gäste mitsingen und mitschunkeln“, erklärte Spielleiterin Anni Wegers. Zu den wöchentlichen Proben treffen sich die 28 Mitglieder mit ihrer Harmonika in einer Wachtendonker Schule. Dass Musik die Truppe jung hält, ist kein Geheimnis. Josef Kloos spielt mit seinen 90 Lenzen Schlagzeug „und gibt für uns den Rhythmus vor“, so Anni Wegers.

Majestäten besuchten das Familienfest, so der junge Thron aus Broekhuysen wie auch das Straelener Blumenmädchen, das später als Glücksfee agierte. Ein rundum gelungenes Fest, wie auch Matthias Thissen feststellte. „Aber wir könnten als Männerchor ohne die St.- Viktor-Bruderschaft ein solches Fest überhaupt nicht ausrichten. Sie haben immer gute Ideen“, sagt Thissen über die nun schon mehrjährige gute Zusammenarbeit. Die engagierte junge Mannschaft der St.-Viktor-Bruderschaft Straelen-Boekholt, die Samstag und Sonntag das Waldfest begleitete, sorgte auch für kühle Getränke wie auch angesagte Cocktails.

Während die Erwachsenen am Sonntag die Kaffeetafel genossen, entdeckten die Kinder die große Sandburg und die Hüpfburg. „Highlight ist beim Familienfest das Kindervogelschießen, das die St.-Viktor-Bruderschaft organisiert“, so Thissen. Dichter Andrang herrschte an der Vogelstange. Den Vogel schoss Matthis Rattmann ab, der aufgrund von Sommerferien seine Königin erst später benennen wird. Das Kinderschützenpaar wird beim großen Festumzug im September durch Straelens Straßen mitziehen. Nach dem Wettbewerb bekamen am Sonntag alle Kinder noch ein Freilos. Erneut wurde durch Sponsoren die Tombola mit attraktiven Preisen gut bestückt. Auf den Besucher der Samstagsparty mit der Eintrittskartennummer 0627 wartet noch der Gewinn.