Neues Projekt an der Robert-Jungk-Gesamtschule : Mädchen-Fußball an Gesamtschule

Mädchen-Fußball an Gesamtschule

Neues Projekt an der Robert-Jungk-Gesamtschule

Aldekerk Mit Schülerinnen der 6. Klassen fanden in der Turnhalle in Aldekerk zwei abwechslungsreiche Trainingseinheiten statt, die den Mädchen jede Menge Spaß gemacht haben.

Nach der Frauen-Fußball-Europameisterschaft hat der FC St.Hubert eine Offensive für den Mädchen-Fußball gestartet. Eine der ersten Schulen, die Interesse hat, für den Mädchenfußball zu werben, ist die Robert-Jungk-Gesamtschule in Hüls und Aldekerk. Mit Schülerinnen der 6. Klassen fanden in der Turnhalle in Aldekerk zwei abwechslungsreiche Trainingseinheiten statt, die den Schülerinnen jede Menge Spaß gemacht haben. Das Foto zeigt die Schülerinnen der Gesamtschule Aldekerk nach dem Training mit Lehrer Sebastian Senzek (li.) und Marlien Gentges (re). Mädchen können sich über ein Schnuppertrainingsformular unter www.fcsthubert.de anmelden. Foto: Schule