Abschied der Leiterin St.-Martini-Grundschule in Veert : Mach’s gut, Frau Martens

Gisela Martens wurde am Mittwoch von ihren Kolleginnen und 180 Schülern als Leiterin der St.-Martini-Schule verabschiedet. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Veert Nach 18 Jahren geht die Leiterin der St.-Martini-Grundschule in Veert in den Ruhestand. Ihre Nachfolge ist noch offen.

Wenn es nach den Kindern ginge, würde Gisela Martens am Montagmorgen eine Gesichtsmaske mit Gurken auf den Augen genießen, am Dienstag eine Runde Joggen gehen, danach zum Yoga und am Freitag zum Friseur. Nach 18 Jahren geht die Leiterin der St.-Martini-Grundschule in den Ruhestand – und damit ihr nicht langweilig wird, haben ihr die Mädchen und Jungen einen Stundenplan gebastelt und mehr als 180 Ideen gesammelt.

Und auch sonst haben die Klassen alles dafür getan, um ihrer Schulleiterin einen unvergesslichen Abschied zu bereiten. Lange hatten sich die Lehrerinnen und Schüler gemeinsam auf die Feierstunde vorbereitet. Am Mittwoch war es dann soweit. Jeder Jahrgang hatte Gelegenheit, Gisela Martens ein ganz persönliches Abschiedsgeschenk zu machen. Es wurden Instrumente gespielt und gesungen – und immer gute Wünsche mit auf den Weg gegeben. „Ruhe genießen“, „Nutze die Zeit“ und „Du hast es geschafft“ riet eine Klasse bei ihrer Präsentation.

Info Die katholische Grundschule in Veert Die St.-Martini-Schule trägt, wie die Pfarrgemeinde, den Namen des Heiligen Martin. Sein Wirken dient heute noch als Vorbild. Aktuell verteilen sich 187 Kinder auf acht Klassen. Es unterrichten elf Lehrerinnen, vier Vertretungslehrerinnen und eine Lehramtsanwärterin.

Als die Kinder des offenen Ganztags dran waren, wurde die Bühne besonders voll. Mit einem Lied und Fahnen aus den unterschiedlichsten Ländern trafen sie auch die Pädagogik von Gisela Martens. Deutschland, Niederlande, Rumänien, Turkmenistan, Mazedonien – die Flaggen stehen auch für die Vielfalt der Kinder, die die Veerter Grundschule besuchen. Die kleinen Flaggen, bunte Herzen und Luftballons wanderten in Gisela Martens Hände. „So viele Hände hat sie doch gar nicht“, flüsterte ein Junge in den hinteren Reihen. Viele Umarmungen gab es und wahrscheinlich auch die ein oder andere Träne bei den Abschiedsliedern.

Spätestens bei einem Video, das Lehrerinnen und Schüler eigens für die Verabschiedung aufgenommen und zusammengeschnitten hatten, wurde Gisela Martens wehmütig. „Tschüss“, „güle“, „au revoir“ und „bye bye“ wünschten ihr die Kinder aller Nationen damit – und ein herzliches „Mach’s gut, Frau Martens“.

Sprachlos sei sie, sagte die Schulleiterin. „Die St.-Martini-Schule hat so eine tolle Gemeinschaft, ich hoffe, dass das auch so bleibt.“ 18 Jahre lang war Gisela Martens die Leiterin der Grundschule in Veert. Besonders am Herzen lagen ihr das Zirkusprojekt, der Ganztag und das Schulfest – und natürlich die Schüler. „Ich habe immer versucht, den Kindern eines mitzugeben“, sagt sie und schaut zu den 180 Schülern, die vor ihr sitzen. „Jeder von euch ist ein kleiner Edelstein. Edelsteine sind einzigartig, wertvoll, vollkommen und wunderschön.“