Männer aus Nettetal Zweiter Vermisster nach Sprung in die Maas tot aufgefunden

Alle hatten es bereits vermutet, jetzt ist es traurige Gewissheit. Bei der Leiche, die am Samstag in der Maas gefunden worden ist, handelt es sich um den zweiten Vermissten aus Venlo, der zusammen mit einem Freund am Sonntag vor einer Woche in die Maas gesprungen ist. Die zuständige Polizei Limburg bestätigte am Sonntagabend, dass es sich bei dem Toten um den 21-Jährigen aus Nettetal handelt. Seine Leiche war einen Tag zuvor in der Maas in der Höhe des niederländischen Ortes Lomm gefunden worden.