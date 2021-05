Niederrhein : LVR sucht freiwillige Helfer

Der Landschaftsverband Rheinland sucht junge Menschen, die sich an einer Förderschule engagieren möchten. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Niederrhein Wer ein Freiwilliges soziales Jahr (FSJ) an den Förderschulen des Landschaftsverbandes Rheinland absolvieren möchte, kann sich jetzt bewerben.

Viele LVR-Förderschulen des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) suchen für das kommende Schuljahr Interessierte für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und den Bundesfreiwilligendienst (BFD). Willkommen sind alle, die Einfühlungsvermögen und Bereitschaft zur Arbeit mit Menschen mit Behinderung mitbringen. Das soziale Engagement wird mit einem Taschengeld und Pluspunkten für den Lebenslauf belohnt. Zur Anerkennung für das Fachabitur ist in Einzelfällen auch ein auf zwölf Monate verlängertes FSJ möglich. Einstellungstermin ist der 16. August 2021. Bewerbungen richten Interessierte direkt an die Schulen beziehungsweise Einsatzorte. Der LVR ist Träger von insgesamt 38 Förderschulen mit den Förderschwerpunkten „Sehen“, „Hören und Kommunikation“, „Körperliche und motorische Entwicklung“, „Sprache“ sowie „Emotionale und soziale Entwicklung“. Auch weitere Dienststellen und Eigenbetriebe des LVR bieten Freiwilligendienste im gesamten Rheinland an. Mehr Informationen unter www.freiwillige.lvr.de.