Sieger der Schulkreismeisterschaften Luzia-Schule setzt andere matt

So fuhr man mit sechs Kindern in gespannter Vorfreude zum Bürgerhaus nach Uedem. Dort stellten sich dem Neuling in der Wettkampfklasse für die Grundschulen 17 Konkurrenten aus dem ganzen Kreis Kleve. Die Walbecker Mannschaft mit Alina, Jakob, Moritz, Ida, Tymur und Jakob starteten gleich mit zwei 4:0-Siegen in das Turnier und avancierten so zum Favoritenschreck. Vor allem für die Kinder der Grundschule aus Issum, die den Titel des Kreismeisters in den vergangenen 15 Jahren immer erfolgreich verteidigen konnten. Als nach zwei weiteren hart umkämpften Spielen die Walbecker Schüler ihre Gegner erneut schachmatt gesetzt hatten, wurden die Debütanten schon als Überraschungssieger gehandelt. Auch die drei folgenden Partien wurden erfolgreich gespielt, und so war die Überraschung dann perfekt. Die Schulkinder gewannen alle Spiele und entführten den Wanderpokal nach Walbeck.