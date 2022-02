Verleihung des Gelderschen Draak 2022 : Lui Harmsen ist die neue Drachentochter

Volleyball und VC Eintracht prägen ihr Leben: Lui Harmsen mit Prinzessin Melinda I. (r.) und Pagin Zoey bei der Verleihung des Gelderschen Draaks am Altweiberdonnerstag. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Ihr großer Einsatz für den VC Eintracht Geldern, die Kirmesfreunde und das Familienzentrum Am Rodenbusch wurde am Altweiberdonnerstag mit dem Gelderschen Draak belohnt. Prinzessin Melinda I. gehörte zu den ersten Gratulanten.

„Jetzt bekomme ich Bauchschmerzen. So im Mittelpunkt zu stehen ist nichts für mich“. Die spontane Reaktion am Telefon von Marie-Luise „Lui“ Harmsen, als sie direkt nach der Jurysitzung über die Auszeichnung informierte wurde, zeigt, wie richtig die bisherigen Drachentöchter mit ihrer Entscheidung lagen. Denn nichts ist typischer für die Preisträgerinnen, als dass sie trotz ihres großen Engagements selbst lieber bescheiden im Hintergrund bleiben. Am Altweiberdonnerstag wurde es dann offiziell: Lui Harmsen nahm den Gelderschen Draak 2022 in Empfang.

Mit Blick auf Corona war es nur eine kleine Delegation, aber schon deutlich mehr als im Vorjahr, als RP-Redaktionsleiter Dirk Möwius allein Monika Friemel besuchte. Nun waren die Organisatoren des Gelderschen Draaks, Karnevals-Kultur-Gesellschaft, Rheinische Post, Stadt Geldern und die Sparkasse Krefeld vertreten – alle natürlich geimpft und am Morgen noch einmal frisch getestet.

Die Kette mit dem Drachen durfte Dirk Möwius Lui Harmsen überreichen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Unabhängig voneinander gab es gleich zwei Briefe, in denen Lui Harmsen für den Preis vorgeschlagen wurde. Das war zum einen Martina Wolters von Kita und Familienzentrum Am Rodenbusch und zudem Anja und Ludger Kanders. „Der Gelderner Draak ist eine Auszeichnung für besonders engagierte Frauen aus dem Gelderland, die sich nicht für sich selber, sondern ihre Mitmenschen einsetzen. Frauen, die für ihr ehrenamtliches Engagement alles tun würden. All dies und noch vieles mehr verkörpert Marie-Luise Harmsen“, hieß es im Vorschlag von Martina Wolters.

Da ist zum einen der unermüdliche Einsatz für VC Eintracht Geldern. Offiziell ist Lui Harmsen die Jugendwartin des Vereins, vor allem ist sie aber die „gute Seele“ „Lui steht mit allen Spielerinnen und Trainern im engen Kontakt. Wenn jemand ein Problem hat (kann auch den außersportlichen Bereich betreffen), hat Lui stets ein offenes Ohr. Einen Tag ohne Turnhalle? Unmöglich! Sie ist meist die erste in der Halle und macht all die Hintergrundarbeiten“. Anja und Ludger Kanders: „Egal ob es um Turniere, Spieltage, Weihnachtsfeiern, Fahrpläne, Trainingslager oder sonstige Veranstaltungen geht, ohne sie wäre vieles nicht machbar. Ohne die ehrenamtlichen Tätigkeiten von Lui hätte der Verein nicht zum Aushängeschild der Stadt Geldern werden können. Durch ihre kommunikative Art ist sie bei Kindern, Eltern und Trainern sehr beliebt. Sie war und ist für viele junge Mädchen im Gelderland weit mehr als nur eine Trainerin.“ „Das Ganze ist bei uns Familiensache“, so Lui Harmsen am Donnerstag. Ihr Mann Hartmut ist als Vorsitzender ebenfalls immer in Sachen VCE unterwegs. „Auch unsere Töchter sind aktiv und unser Sohn bringt sich ein, wo immer möglich.“ Da muss man nicht fragen, wie die Enkelkinder bald ihre Zeit verbringen werden.

In gemütlicher kleiner Runde wurde am Ostwall gefeiert. Nun hoffen alle in der nächsten Session wieder auf eine große Draak-Party. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Martina Wolters hob besonders die enge Kooperation mit dem Bewegungskindergarten „Am Rodenbusch“ in Geldern hervor. Damit werde schon kleinen Kindern die Möglichkeit der Weiterbildung ihrer motorischen und sozialen Fertigkeiten geboten. Sie lernen spielerisch, wie viel Spaß Bewegung und Sport macht. Martina Wolters weiter: „Nicht einmal die Corona-Pandemie kann Lui stoppen: Mithilfe von vielen Projekten wie 1000x1000, Just-Girls-Day oder Online-Vereinsduellen konnten zudem die turnhallenfreien Lockdown-Zeiten sportlich gefüllt werden! Unsere ganz Kleinen bekamen einen personalisierten Ball und Sportspiele für Zuhause, bei denen ein Wäschekorb zu einem Tor und Toilettenrollen zu Bowlingkegeln wurden“.

Lui Harmsen mit Prinzessin Melinda I.und den Vertretern der KKG Geldern. Foto: Dirk Möwius

Neben dem Sport – Lui Harmsen ist auch treues TV-Mitglied und spielt Tennis – haben sie und ihr Mann auch viel über die Kirmesfreunde Geldern bewegt. Dieser Kreis aus vier befreundeten Ehepaaren verkaufte in seiner aktiven Zeit Buttons auf der Pfingstkirmes und steckte das Geld in soziale Projekte, die wiederum auch mit der Kirmes zu tun hatten. So konnten Bewohner aus St. Bernardin oder die Kinder von Alleinerziehenden eine tolle Zeit auf dem Volksfest verbringen.