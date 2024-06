Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ Lüllingen träumt von der Zukunft

Normalerweise haben Trecker in Lüllingen immer Vorfahrt. Nur heute nicht. Nicht an diesem Vormittag. Heute muss der Trecker einem Reisebus weichen, der sich durch die zum Teil sehr engen Straßen quält. An Bord befindet sich eine zwölfköpfige Bewertungskommission des Kreises Kleve unter Vorsitz des Landrats Christoph Gerwers, die sich gerade auf einer Rundfahrt durch das Heidedorf befindet. Außerdem an Bord: der Gelderner Bürgermeister, Vertreter von Vereinen und ein paar Lüllinger Originale wie der Heimatdichter Hans van Leuven.