Ehrenamt in Lüllingen Das Heidedorf hat eine neue Prinzessin

Jennifer Elspaß sagt, sie schaut gerne in die Ferne. Und unter anderem deswegen wollte sie eigentlich auch nie wirklich weg aus Lüllingen. Die 27-Jährige sitzt im Wintergarten ihres Elternhauses, der genau diesen Blick in die Ferne bietet. Schaut man aus dem Fenster, sieht man Wiese, Felder und noch mehr Wiese. Das Elternhaus von Jennifer Elspaß befindet sich im Bonnesweg, nur wenige Meter weiter, auf der anderen Seite der Ponter Dondert und des Nierskanals liegt schon Veert. Zum Lüllinger Ortskern, in dem Elspaß inzwischen wohnt und arbeitet, sind es knapp drei Kilometer.