Lüllingen feiert Kirmes

Lüllingen Ab 31. August feiert das Heidedorf mit einem jugendlichen Hofstaat.

Nach Frauenpower 2017 mit der Regentschaft von Carmen Michaelis mit ihren Hofdamen Hilde Quinders und Irmgard Marten in Lüllingen ist nun die Kirmes des Heidedorfest fest in der Hand der männlichen Jugend. „Alle Prinzenämter der Bruderschaft werden von Jungs bekleidet“, meldet der Verein. Ludger Marten ist im Amt des Jugendprinzen. Zu seinen Adjutanten wählte er Arne van Lipzig und Niklas Velling. Schülerprinz wurde Lukas Küsters, und Noah Jeckstadt war auf dem Bezirksschützenfest erfolgreich und wurde Bezirksschülerprinz.

Unter diesen Vorzeichen steht in Lüllingen nun also die Kirmes an. Am Freitag, 31. August, 18 Uhr, eröffnet Ortsbürgermeister Kurt Münster mit dem Jugendorchester Walbeck die Kirmes. Es gibt Freigetränke bis 18.30 Uhr auf dem Kirmesmarkt. Am Samstag, 1. September, findet um 18 Uhr ein kleiner Festakt auf dem Dorfplatz mit dem Musikverein Walbeck statt. Dieser endet mit einem Fahnenschwenken. Anschließend startet die Schützenparty als Open-Air-Event mit der Liveband „Two for You“ für alle auf dem Dorfplatz.