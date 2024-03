Kreuzung wird entschärft Lüllingen bekommt eine Ampel

Die Regionalniederlassung Niederrhein von Straßen.NRW plant ab Montag, 25. März, den Neubau einer Ampelanlage am Knotenpunkt An de Klus/Genieler Straße(L 361/K 17) in Lüllingen. Im Zuge der Maßnahme wird die Bushaltestelle „Lüllingen Markt“ verlegt und barrierefrei gemacht.