Lüllingen/Kevelaer : Anonymer Brief zerstört Umzugspläne von Pflanzenhändler

Lüllingen/Kevelaer Wegen einer anonymen E-Mail an einen wichtigen Kunden hat die Firma EPS aus Kevelaer ihren Umzug nach Lüllingen abgesagt. Unterzeichnet war der Brief von der „Dorfgemeinschaft“.

Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein.

Eigentlich wollte Norbert Engler, Geschäftsführer von EPS, mit seinem Pflanzenhandel von Kevelaer nach Lüllingen ziehen. Diese Pläne sind nun verworfen, Engler hat das Projekt zurückgezogen. Grund dafür ist ein anonymer Brandbrief, der per E-Mail an den größten Kunden des Unternehmens ging. Engler spricht von einem „Eingriff in den Geschäftsbetrieb“. Die E-Mail erreichte den Kunden am Montag, unterzeichnet von der „Dorfgemeinschaft“. Darin prangert der Absender an, dass der Kunde zusammen mit EPS das Bio-Ackerland in Lüllingen zubaue. Man solle einen anderen Standort außerhalb von Dörfern und Naturschutzgebieten suchen, ansonsten wolle die „Dorfgemeinschaft“ medienwirksam dagegen vorgehen.