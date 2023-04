Einweihung und Frühlingsfest Alte Lüllinger Schule mit neuer Funktion

Dankbar zeigte sich auch Julia Janßen, Ortsbürgermeisterin von Lüllingen: „Schön, dass die Stadt den Erhalt des Gebäudes so unterstützt hat, wo es möglich war.“ Das neue Begegnungszentrum steht allen Vereinen kostenlos zur Verfügung und wird bislang gut angenommen. „Der Mittwoch ist bereits ausgebucht mit Kursen“, so Janßen. Ein bisschen Wehmut schwenkt bei den Lülllingern an diesem Tag allerdings auch mit. „Ich habe schon von vielen gehört, dass sie traurig sind, weil die Bauphase vorbei ist.“ In einer dorfeigenen Whatsapp-Gruppe wurde der Umbau organisiert und die Stimmung war immer gut bei den Helfern. „Wenn man hier zur Baustelle gekommen ist, dann war da so eine Fröhlichkeit dabei. Das war schon sehr schön, muss ich gestehen“, so Janßen.