Issum: "Lügenecke" wird zum "Gedankenwald"

Issum Künstler Gert Gschwendtner soll am Koetherdyck Kunst und Natur verbinden. 60-jährige Freundschaft mit Sevelen in der Schweiz.

Wandern durch die Natur - das soll in Zukunft in Sevelen mehr sein als ein in sich gekehrtes Vor-Sich-Hin-Flanieren. Natur neu erleben, vor allem die vor der eigenen Haustür, von dieser Idee ist Issums Bürgermeister Clemens Brüx hellauf begeistert. In der "Lügenecke" in der Nähe des Sevelener Koetherdycks soll ein Gedankenwald entstehen. Einen Landschaftsraum zu einem aufregenden Raum von Entdeckungen und Wahrnehmung zu machen - das verspricht der Gedankenwald seinen Besuchern.