Interview zur Freien Realschule Wachtendonk : Reges Interesse an „Weitsicht“

Info

Was Die Freie Realschule „Weitsicht“ in Wachtendonk lädt zum Tag der Offenen Tür ein.

Wann Samstag, 16. November, von 11 bis 13 Uhr

Wo Am Schoelkensdyck 1 in Wachtendonk

Programm Es werden die geplanten Schulräume vorgeführt, an einigen Stationen auch mit der Möglichkeit, zukünftige Lehrer kennenzulernen. Die Mitglieder werden Fragen zur geplanten Organisation des Schulbetriebes beantworten, einschließlich des vorläufigen Zeitplans für den Schulbetrieb. Antworten auf die Frage nach den Kosten der Schule in freier Trägerschaft wird es genauso geben wie Informationen nach dem Stand des Antragsverfahrens und des Ablaufs der Anmeldungen. Sämtliche Unterlagen, die für eine Anmeldung erforderlich sind, können mitgenommen werden. Abgerundet werden die Führungen durch ein Angebot an Kuchen und Kaffee.