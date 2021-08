Ludwig Ramacher : „Flüssen und Bächen mehr Platz geben“

Ludwig Ramacher von den Grünen in Wachtendonk. Foto: Grüne Wachtendonk/Grüne

Interview Wachtendonk Der Fraktionsvorsitzende der Grünen in Wachtendonk über die Pläne des Niersverbandes und über das Bauen in Ufernähe. Die Kommune liegt zwischen zwei Flüssen.

Ludwig Ramacher Wachtendonk liegt ja zwischen zwei Flüssen, wir dürfen da auch die Nette nicht vergessen. Man kann natürlich die Niers nicht mit Flüssen in stark abschüssigen Tallagen vergleichen, wie es bei der Ahr vorliegt. Aber die Wasserführung beim Hochwasser hat auch hier eine Höhe erreicht, die so keinem Wachtendonker bekannt gewesen ist. Und hätte sich das Tief an anderer Stelle eingedreht, wäre der Nierspegel noch höher geworden und hätte auch tiefer gelegene Siedlungsbereiche erwischen können. Es fällt auch auf, wie langsam die Überschwemmungen zurückgehen, der Boden ist nach wie vor vollgesogen mit Wasser. Entsprechende Luftbilder zeigen deutlich, wie groß die überfluteten Flächen gewesen sind.