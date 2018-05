Geldern: Ludger Schetters ist neuer König auf der Baersdonk

Geldern Nach fünf Jahren fand das traditionelle Vogelschießen der St.-Michaels-Bruderschaft Baersdonk wieder statt. Um 22.25 Uhr schoss Ludger Schetters den Vogel ab. In den nächsten fünf Jahren wird er nun gemeinsam mit seiner Königin Petra und den beiden Ministerpaaren Michael und Dominique Fingskes sowie Leo und Lucie Willemsen die Baersdonk regieren. Zum Königsadjudanten wurde Peter Arians ernannt. Ein neuer Offizierkorps wird unter dem Befehl vom Major Georg Deselaers den Hofstaat begleiten.

Das große Schützenfest findet vom 6. bis zum 10. Juli statt. Gefeiert wird in gewohnter Tradition mit dem Dorfabend am Samstag, dem Königsgalaball am Sonntag und dem Klumpenball am Dienstagabend. Ein besonderes Highlight stellt sicherlich zum Auftakt am 06. Juli der "Kölsche Abend" dar.