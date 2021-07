Lossprechung der Bäcker-Innung Niederrhein in Geldern : Bäcker-Innung freut sich über 48 junge Fachkräfte

Geldern In der Sporthalle am Berufskolleg Geldern wurde die Lossprechung gefeiert. 23 Fachverkäuferinnen und 25 Bäcker haben ihre Ausbildung beendet.

Johannes Gerhards, Obermeister der Bäcker-Innung Niederrhein Kleve-Wesel, gratulierte den ehemaligen Auszubildenden zur bestandenen Prüfung. „Mit Ihrem Gesellenbrief und Prüfungszeugnis in der Tasche können Sie nachweisen, dass Sie was können. Bleiben Sie weiterhin neugierig, engagieren Sie sich ehrenamtlich in unserer Gesellschaft und bilden Sie sich weiter.“ Der Obermeister freute sich, dass trotz der anhaltenden Pandemie die Möglichkeit bestand, die Gesellenbriefe und Prüfungszeugnisse offiziell zu überreichen und bedankte sich dafür bei den Verantwortlichen am Berufskolleg Geldern.

Schulleiter Andreas Boland vom Berufskolleg Geldern gratulierte den jungen Leuten: „Sie haben für sich selber ein großes Ziel erreicht, ein Ziel, das Sie ihr Leben lang begleiten wird, egal, wie lange Sie in dem Beruf bleiben werden. Bewahren Sie sich auch in Zukunft Ihre Zielstrebigkeit, um sich fort- und weiterzubilden.“ Im Anschluss erhob Lehrlingswart Gerd Holtmanns die ehemaligen Auszubildenden in den Gesellenstand. Als Innungsbester Bäcker wurde Marlon Meurer ausgezeichnet, der seine Ausbildung in der Bäckerei Schollin in Dinslaken absolviert hat. Innungsbeste Fachverkäuferin wurde in diesem Jahr Michelle Schädel. Sie absolvierte ihre Ausbildung im Café Winkelmann in Hamminkeln.